Alişan, yeni arabasıyla tatile gidecek

Yeni araba alan Alişan, ailesiyle birlikte tatile çıkıyor.

Tatil için İzmir’e giderken kaza yapıp ölümden dönen Buse Varol-Alişan çifti önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.

"DOKTORA SORDUK"

Alişan kazayla ilgili konuşmak istemediğini söylerken Buse Varol ise yeni alacakları arabayla Bodrum’a gideceklerini söyledi: “Doktorlara sorduk, ‘Arabayla gidin’ dediler. Yoksa uçakla gidecektik. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan’ın ve oğlumuzun ilkti. Allah bir daha yaşatmasın.”

1.5 aylık hamile olan eşi Buse Varol’la poz veren Alişan, “Bence kızımız olacak” dedi.