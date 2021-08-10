Alişan'dan 20 gün sonra ilk paylaşım

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan günler sonra ilk paylaşım geldi.

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, temmuz ayında hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü, ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

"AŞKLARIM"

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü. Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

SELÇUK'UN YERİNE HALUK GELDİ

Alişan'ın menajerliğini yıllardır Sekçuk Teştaş üstleniyordu. Ünlü şarkıcı, menajerlik için Haluk Şentürk ile anlaştı. Alişan, günler sonra ilk konserini de 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verecek.