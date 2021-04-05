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    Alişan'dan Berna Laçin'e tepki

    Ünlü şarkıcı Alişan, aşı olduğunu duyuran Berna Laçin'le ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 12:36
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    Alişan'dan Berna Laçin'e tepki

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de aşılama devam ediyor. Oyuncu Berna Laçin, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurmuştu.

    Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Laçin'e bir tepki de Alişan'dan geldi. Ünlü şarkıcı, daha önce aşı olduğu için sosyal medya hesabından kendisini eleştiren Laçin'i şöyle seslendi:

    "ANNENİZ SORDU MU?"

    "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya Alişan nasıl aşı oldu diye.. Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, kızım ne zaman gazeteci oldun? diye Berna Hanım"

    "212'LİYİM"

    Laçin, "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine, "Arkadaşlar 212’liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize..." ifadelerini kullanmıştı.

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