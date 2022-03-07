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    Alişan'dan yağ tepkisi

    Alişan, 5 litrelik yağların markette yok satmasıyla ilgili paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:13
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    Alişan'dan yağ tepkisi

    “Piyasada yağ yok” söylentisi sonrası vatandaş, soluğu marketlerde aldı. 5 litrelik yağları, birbirlerini ezerek almaya çalışan kişilere ilişkin görüntü bir anda gündem oldu.

    Alişan, yağ gündemine dair yazılanları takip edip, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, Banker Bilo filminde yer alan bir sahneyi paylaştı.

    "YAZIK"

    Alişan paylaşımında, "Stokçuların durumu tam da bu! Yazık, günah ya 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı? Koca koca şirketler." diyerek tepki gösterdi.

    Alişan dan yağ tepkisi #1


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