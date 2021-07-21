Alişan'ın acı günü

Şarkıcı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi.

Şarkıcı Alişan'ın kardeşinden açı haber geldi.

3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

KORONAYA YENİLDİ

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece koronaya yenik düştü.

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından duyurdu.











