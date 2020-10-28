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    Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e 'İstiklal Marşı' göndermesi

    Alişan'ın eşi Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı okuduğu anları paylaştı. Varol'un paylaşımı katıldığı programda İstiklal Marşı'nı okumayan Şevval Şahin'i akıllara getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 14:30
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    Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e 'İstiklal Marşı' göndermesi

    2018 senesinde Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Varol, katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alakalı sorulara cevap vermek istemeyen Şevval Şahin’e gönderme yaptı. 1 buçuk yaşındaki oğlu Burak’a İstiklal Marşı’nı okutmaya çalışan Buse Varol’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e 'İstiklal Marşı' göndermesi- İZLE

    NE OLMUŞTU?

    Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk’te yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkındaki soruları cevapsız bırakan Şahin’e destek mesajlarının yanı sıra tepkiler de gelmeye başlamıştı.

    Alişan ın eşi Buse Varol dan Şevval Şahin e İstiklal Marşı göndermesi #1

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