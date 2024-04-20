Alkollü araç kullanan Aybüke Pusat, ehliyetini kaptırdı Teşkilat dizisinde hayat verdiği Neslihan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, alkollü araç kullanırken yakalandı.

ensonhaber.com

TRT ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat, Neslihan karakteriyle dikkati çekti.

Başarılı bir performans sergileyen oyuncu, geçtiğimiz gece bir eğlence mekanından çıkarken denetimlere takıldı.

Alkollü yakalandı

Denetimler sırasında alkollü olduğu ve araç kullandığı öğrenilen Aybüke Pusat, ehliyetini kaptırdı.

Etiler'de gece 2 sularında çevirmeye takılan Pusat'ın ehliyetine el konulduktan sonra aracı da kenara çekildi.

Araba reklamlarının yüzüydü

Ehliyetini kaptıran Aybüke Pusat, araba markalarının da reklam yüzüydü. Sosyal medya üzerinden birbirinden lüks markalarla iş birliği yapan ve direksiyon başına geçen Pusat'ın ehliyetini kaptırması ise reklam anlaşmalarına da darbe vurmuş oldu.