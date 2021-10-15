Alkollü araç kullanan Defne Samyeli, ehliyetini kaptırdı

Koronavirüs karantinasından yeni çıkan Defne Samyeli, direksiyon başında alkollü yakalandı.

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri dönmüştü.

Konserlerine tam gaz devam eden ve her giydiği sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, alkollü araç kullanırken yakalandı.

EHLİYETİ ALINDI

Çalıştığı mekandan çıkıp evine giderken trafik kontrolüne takılan Samyeli, alkollü çıktı. Para cezası alan ünlü şarkıcının ehliyetine de el konuştu.

KAMERAMAN EZMİŞTİ

Defne Samyeli, daha önce de bir kameramanın ayağını ezmişti. Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın ise doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.