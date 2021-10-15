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    Alkollü araç süren Defne Samyeli'nin avukatından açıklama

    Trafik uygulamasında alkollü araç sürdüğü tespit edilen ve ehliyetine el konulan Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem "Müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 20:48
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    Alkollü araç süren Defne Samyeli'nin avukatından açıklama

    Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süresi biter bitmez sahnelere geri dönmüştü.

    Çalıştığı mekandan çıkıp eve giderken girdiği trafik kontrolünde alkollü araç sürdüğü tespit edilen Defne Samyeli'ye para cezası uygulanmış, bir de ehliyetine el konulmuştu.

    AVUKATI TESPİT HATALI DEDİ

    Konuyla ilgili Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem'den bir açıklama geldi. Avukat Eldem, traifk ekiplerince yapılan alkollü olduğuna ilişkin tespitin hatalı olduğunu savundu.

    Alkollü araç süren Defne Samyeli nin avukatından açıklama #1

    "YARGILAMA SONUCUNDA HAKLILIĞIMIZIN ORTAYA KONULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

    Eldem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    ''Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır. Zaten hatalı yapıldığını düşündüğümüz bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü olmadığı ortaya konulmuştur.

    Bu nedenle trafik kontrolü ekiplerince yapılan tespit tarafımızca dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonucunda haklılığımızın ortaya konulacağını düşünüyoruz. Şu aşamada yargılamanın sonucunun beklenmesi en sağlıklı durum olduğundan müvekkil hakkında yapılan haberlere itibar edilmemelidir. Defne Samyeli vekili Av. Ömer Eldem''

    Alkollü araç süren Defne Samyeli nin avukatından açıklama #2

    Alkollü araç süren Defne Samyeli nin avukatından açıklama #3

    Alkollü araç süren Defne Samyeli nin avukatından açıklama #4

    Alkollü araç süren Defne Samyeli nin avukatından açıklama #5


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