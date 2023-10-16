Alkollü halde araç kullanırken kaza yapan ünlü oyuncu Erkan Can'dan açıklama geldi

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Alkollü şekilde araç süren sürücüler, trafiği ve vatandaşların canını hiçe saymaya devam ediyor..

Bunlara bir örnek de ünlü isimden geldi.

Oyuncu Erkan Can, dün gece alkollü halde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla İstanbul Ümraniye'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

236 promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Açıklama yaptı: Üzgünüm

Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Erkan Can, üzgün olduğunu dile getirdi.

Alkollü araç kullanmamanın kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu yaşamış olduğunu belirten Can, şunları söyledi:

Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere, soranlara teşekkür ederim, iyiyim.



Alkollü araç kullanmanın kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olayla yaşamış oldum.



Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağ olun, var olun…