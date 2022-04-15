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    Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, yere düştü

    Fazla alkol tükettiği için sağlık sorunları yaşayan ve parmakları kesilen Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:08
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    Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, yere düştü

    Bağımlısı olduğu alkol yüzünden defalarca hastanelik olan ve parmkları kesilen Nejat İşler, içmeye devam ediyor.

    Alkol etkisi

    Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen İşler, alkolü fazla kaçırdı. Mekan çıkışı ayakta duramayan ünlü oyuncu, zor anlar yaşadı. Etrafındaki insanlara küfreden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı.

    Nejat'tan orta parmak

    Görevlilerin yardımıyla güçlükle taksiye binen Nejat İşler, basın mensuplarına orta parmak hareketi yaptı.

    Yine yere düştü

    Taksiyle Şişhane'de konakladığı otele giden Nejat İşler, yine görevlilerin yardımıyla araçtan indi. Gözünün önünü bile görmekte zorlanan oyuncu, bu sefer de otele girerken yere kapaklandı.

    Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, yere düştü #1

    Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, yere düştü #2


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