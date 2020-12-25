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    Alman şarkıcıdan Rihanna’ya telif davası

    Barbadoslu şarkıcı Rihanna, moda dünyasına adım attığı ‘Fenty’ adlı markasının reklamı nedeniyle mahkemelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 08:22
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    Alman şarkıcıdan Rihanna’ya telif davası

    Alman şarkıcı King Khan ve kızı Saba Lou, söz ve müziği kendilerine ait olan ‘Good Habits (and Bad)’ adlı şarkılarının Fenty’nin Instagram’da yayınlanan reklam videosunda izinsiz kullanıldığını öne sürdü.

    Baba-kız, şarkıcıya dava açarken, moda markası Fenty’nin sahibi Rihanna’dan veya herhangi bir yetkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

    SATIŞ REKORU KIRDI

    Öte yandan, Rihanna Fenty’nin 2019 yılındaki rekor satışı sayesinde servetini 600 milyon dolara çıkarmıştı.

    Alman şarkıcıdan Rihanna’ya telif davası #1

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