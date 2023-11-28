Almanya turnesine çıkan Hadise, tarzıyla beğeni topladı Konser maratonuna ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı Hadise, Almanya’nın Bochum, Stuttgart ve Berlin şehrinde sahneye çıktı.

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ensonhaber.com

Son dönemlerde özel hayatıyla magazin gündeminde düşmeyen Hadise, Alman'ya turnesine çıktı.

Şarkıcı Hadise, 3 farklı stille 3 farklı konser verdiği Almanya turnesinde fırtına gibi esti.

'Nerdesin Aşkım', 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'İmdat', 'Feryat', 'Sıfır Tolerans' gibi hitlerini art arda seslendiren sanatçı, dansçıları ile yaptığı şovlarla da büyük ilgi gördü.

"İyi ki geldiniz"

Her defasında kendisini izleyenlere teşekkür eden Hadise, "Bu kadar çok olduğumuzu bilmek çok güzel, iyi ki geldiniz, çok mutluyum." diyerek şarkılarını izleyicileriyle söyledi.