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    Almeda Abazi: Sosyal medya kapansa da kurtulsak

    Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Almeda Abazi, sosyal medyayı sevmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 11:57
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    Almeda Abazi: Sosyal medya kapansa da kurtulsak

    2017'de ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen model Almeda Abazi, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    "GERÇEKTEN SEVMİYORUM"

    Takipçilerine samimi cevaplar veren 2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi, bir takipçisinin, "Sosyal medyayı sevmiyorsun" sözlerine, "Kullanıyorum ama gerçekten sevmiyorum. Kapansa da kurtulsak." dedi.

    Pek çok kullanıcı, Almeda'nın da sosyal medyayı aktif kullandığını söyleyerek, böyle bir görüş sonrasında kendisinin tüm hesaplarını kapatması gerektiğini belirtti. Bazı takipçileri de Abazi'yi haklı buldu.

    Almeda Abazi: Sosyal medya kapansa da kurtulsak #1

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