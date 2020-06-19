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    Almeda Abazi: En zayıf yanım oğlum

    Almeda Abazi, oğlu Efehan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 09:55
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    Almeda Abazi: En zayıf yanım oğlum

    2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman 6 yıl önce evlenmiş,  geçtiğimiz yıl mayıs ayında oğulları Efehan dünyaya gelmişti. Almeda Abazi, samimi açıklamalarda bulundu.

    "UĞRAŞTIRDIM"

    Eşine ilk görüşte aşık olmadığını itiraf eden Almeda, şöyle konuştu:

    "Tolgahan’a hemen aşık olmadım. Biraz uğraştırdım. Efehan’ın da hayatımıza katılmasıyla şahane bir aile olduk. En zayıf yanım oğlum. O gülünce tüm buzlarım çözülüyor.”


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