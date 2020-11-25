Almeda Abazi, ikinci kez hamile

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi ikinci kez anne-baba oluyor.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.

Ünlü çift, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu. Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

"DAHA MUTLU OLAMAM"

Tolgahan Sayışman, fotoğrafa "En muazzan hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" notunu eklerken eşi Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."