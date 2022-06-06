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    Almeda Abazi: istediğim her şey oldu

    Tolgahan Sayışman ile evlenip iki çocuk sahibi olan Almeda Abazi, çok mutlu bir kadın olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 15:14
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    Almeda Abazi: istediğim her şey oldu

    Almeda Abazi, memleketi Arnavutluk’ta yayınlanan bir çocuk dergisi için çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Samimi açıklamalarda bulunan Abazi, mutlu bir kadın olduğunu söyledi.

    Oyuncu Tolgahan Sayışman’la evli olan Abazi, dergideki röportajında “Mutlu bir kadın mısın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Allah bana iki melek verdi"

    “Tam anlamıyla mutlu bir kadınım, çünkü istediğim, arzu ettiğim her şeyi elde ettim. Ve bunu 30’uma basmadan yapmam beni ayrı mutlu ediyor. Allah bana iki melek verdi, benim en büyük mutluluğum onlar.”

    "Kız aynı babası"

    Abazi, “Efehan ve Alina kime benziyor?” sorusuna da şu yanıtı verdi...

    "Görünüşleri çok ortaya karışık. Ama karakter olarak Alina babası gibi obur.

    Efehan annesi gibi yemek yemeyi unutur. Çok hareketli ve hiperaktif çocuklarımız var. Ben ve Tolgahan çocukken çok sakinmişiz."

    Almeda Abazi: istediğim her şey oldu #1

    Almeda Abazi: istediğim her şey oldu #2

    Almeda Abazi: istediğim her şey oldu #3

    Almeda Abazi: istediğim her şey oldu #4


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