Almeda Abazi: Mutlu yıllar değerli oğlum

Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti, 2 yaşına basan Efehan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

5 yıl önce Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında ise Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şu sıralar yine bebek heyecanı yaşayan çift, 2 yaşına basan oğullarına doğum gününü partisi verdi.

"EVDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ"

Aile içinde sürpriz bir kutlama organize eden ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. İkinci kez anne olmak için gün sayan Abazi, gönderisine, "Mutlu yıllar değerli oğlum. Bugün, yarın ve her zaman seviliyorsun" notunu düştü.