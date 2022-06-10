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    Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın prenses kavgası

    Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın kızları Alina 1 yaşına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 08:03
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    Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın prenses kavgası

    Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman 2014’te aşk yaşamaya başlamış, 2017’de Amerika Beverly Hills’de nikah masasına oturmuştu. Bu aşk ilk meyvesini 2019’da vermiş, oğulları Efehan doğmuştu. Haziran 2021’de de kızları Alina dünyaya gelmişti.

    Ünlü çiftin kızları Alina, bir yaşına bastı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından kızlarının doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

    "Gün ışığım"

    Eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan Abazi, son olarak kızı Alina'nın 1'inci yaşını kutladı. Minik kızını pastasıyla fotoğraflayan 2008 Miss Globe Kâinat Güzeli ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Benim küçük gün ışığım 1 yaşında. Seni seviyorum. İyi ki tatlı bebeğim."

    Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ın prenses kavgası #1

    "Prensesim"

    Eşinin paylaştığı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Tolgahan Sayışman ise gönderisinde; "İyi ki doğmuş benim prensesim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

    "Benim prensesim"

    Sayışman'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Almeda Abazi ise eşine "Benim prensesim" diye yorum yaptı. Yakışıklı oyuncu da bu yoruma; "Hayır benim prensesim" yanıtını verdi.

    Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ın prenses kavgası #2

    Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ın prenses kavgası #3


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