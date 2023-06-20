Almeda Abazi, yaz sezonunu açtı Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, tatile çıktı.

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2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli oyuncu Almeda Abazi, 2017 yılında meslektaşı Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturarak iki çocuk sahibi oldu.

Anne olduktan sonra mesleğine ara veren Abazi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Hamilelik kilosu kalmadı

Tatil sezonunu Antalya'da açan çiftten Abazi'den ilk mayolu poz geldi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Abazi, siyah mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

2 çocuk dünyaya getiren oyuncunun kısa sürede hamilelik kilolarından kurtularak eski formuna kavuştuğu gözlerden kaçmadı.

Tolgahan alev attı

Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Tolgahan Sayışman ise alev ve kalp emojisi kullanarak yorum yaptı.