Almeda Abazi'den 22. hafta pozu

Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çiftten Almeda Abazi, hamileliğinde 22. haftaya girdi.

Doğacak kızına 'Alina' ismini vereceğini açıklayan Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne olmak için gün sayan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi.

"DAHA MUTLU OLAMAM"

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını, "En muazzam hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" sözleriyle duyurmuştu.

Abazi ise, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.