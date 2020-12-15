Almeda-Tolgahan Sayışman çifti bebeklerinin cinsiyetini öğrendi

Oyuncu, beklenen güzel haberi kendi doğum gününde öğrendi. O anlar kameraya yansıdı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu.

Çift, ilk çocukları Efehan'ı geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı.

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu.

“EN MUTLU AN”

Müjdeli haberi Instagram hesaplarından duyuran Tolgahan Sayışman, "En muazzam hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" derken, Almeda Abazi ise "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık." demişti.

Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu İZLE

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Ve ikinci bebeğin cinsiyeti de belli oldu.

Çift, bu kez kız bebeklerini kucağına alacak. Tolgahan Sayışman mutlu haberi, kendi doğum gününde öğrendi.