Almeda-Tolgahan Sayışman çiftinin kızlarının ismi belli oldu

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, çocuklarına 'Alina' ismini verecek.

2017 yılında dünyaevine giren Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman çifti, iki yıl sonra oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı.

Abazi ve Sayışman, şimdilerde ise ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

Cumartesi Sürprizi programına konuşan ikili, dört ay sonra doğacak kızlarının ismini açıkladı.

'ALİNA' BEBEK YOLDA

İkili, bebeklerine 'Alina' ismini vereceklerini söyledi. Alina; parlak, güzel ve asil anlamlarına geliyor.