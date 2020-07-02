Almeda'yı çıldırttılar

Eşi Tolgahan Sayışman'dan 1 milyon 300 bin TL’ye son model bir cip hediye alan Almeda Abazi, yapılan bir yoruma çok kızdı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'ye sürpriz yaptı.

ÖZEL PLAKA

Sayışman, 1 milyon 700 bin TL değerinde son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti.

Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.

"ÖLÜN" YAZDI

Çıkan haberlerden sonra Almeda'ya sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi: "İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."