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    Almeda'yı çıldırttılar

    Eşi Tolgahan Sayışman'dan 1 milyon 300 bin TL’ye son model bir cip hediye alan Almeda Abazi, yapılan bir yoruma çok kızdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 12:54
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    Almeda'yı çıldırttılar #1

    Oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'ye sürpriz yaptı.

    ÖZEL PLAKA

    Sayışman, 1 milyon 700 bin TL değerinde son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti.

    Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.

    "ÖLÜN" YAZDI

    Çıkan haberlerden sonra Almeda'ya sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi: "İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."

    Almeda'yı çıldırttılar #2

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