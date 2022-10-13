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    Alp Navruz, 6 milyon TL için harekete geçti

    3 milyon TL'lik reklam teklifini kaçırmak istemeyen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'la barışmak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:34
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    Alp Navruz, 6 milyon TL için harekete geçti

    İki ünlü genç oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, ‘Ada Masalı’ dizisinde iki sevgiliyi canlandırmış, sonra bu aşk gerçeğe dönüşmüştü.

    İhanet etti

    10 aydır beraber olan çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, Alp Navruz’un ihaneti nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. Bir aydır görüşmeyen çiftin durumu hayranlarını üzmüştü.

    Ayça'yı ikna etmeye çalışıyor

    Anketlerde Türkiye’nin en sevilen çifti seçilen ikiliye, kişi başı 3 milyon TL kazanacakları bir reklam teklifi gelmişti. Alp Navruz’un, bu fırsatı kaçırmamak için Ayça Ayşin Turan ile barışmak istediği ve yakın arkadaşlarını araya soktuğu söyleniyor.

    Ancak Turan henüz kararını vermedi ve düşünmek için zaman istedi.

    Alp Navruz, 6 milyon TL için harekete geçti #1


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