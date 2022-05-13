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    Alp Navruz: Ayça ile çok mutluyuz

    Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan ile olan ilişkisi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 10:13
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    Alp Navruz: Ayça ile çok mutluyuz

    Oyuncu çift Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un, "Ada Masalı" dizisindeki rol aşkı gerçek olmuştu.

    İlişkilerini önce inkar, sonra kabul eden ünlü çift, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

    Önceki gün Etiler'de onjektiflere yansıyan Navruz, ilişkisi hakkında konuştu.

    "Mutluyuz"

    Navruz, "Beraberliğimiz gayet güzel gidiyor, mutluyuz. Çok güzel zaman geçiriyoruz" dedi. Yakışıklı oyuncu, "Sevgilinizin ailesiyle tanıştınız mı?" sorusuna ise "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı verdi.

    Alp Navruz: Ayça ile çok mutluyuz #1


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