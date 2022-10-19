Alp Navruz ihanet iddialarına yanıt verdi

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Navruz, "Her ilişki zamanla yıpranabilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Alp Navruz, kendisi gibi oyuncu olan Ayça Ayşin Turan ile bir süre aşk yaşadı.

'Ada Masalı' dizisinin setinde tanışan ikilinin arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü.

Takibi bıraktılar

Sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte olan fotoğraflarına yer veren çiftten üzücü haber geldi.

Ayrılık kararı alan ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte çekilen fotoğrafları sildi.

Alp Navruz'dan açıklama geldi

Ayrılık nedeni olarak Navruz'un kıskançlık krizi konuşulurken aynı zamanda ihanet iddiaları da gündeme geldi.

Tarafların konuya ilişkin açıklama yapmaması iddiaları güçlendirirken Alp Navruz, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Her ilişki zamanla yıpranabilir"

Navruz açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim. Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır.

Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle."