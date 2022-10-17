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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti

Dizideki aşkları gerçeğe dönüşen ve yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti, birlikte oldukları fotoğrafları silerek birbirlerini takip etmeyi bıraktı.