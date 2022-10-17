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    Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti

    Dizideki aşkları gerçeğe dönüşen ve yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti, birlikte oldukları fotoğrafları silerek birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
    • 17.10.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:01
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    Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti

    Magazin dünyasının en gözde çiftinden ayrılık haberi geldi.

    Ada Masalı dizisinde başrol oynayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

    Sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte olan fotoğraflarına yer veren çift, hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Kıskançlık krizi çıkmıştı

    Bir süre önce iki ünlü oyuncunun arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı iddia edilmişti.

    Sevgilisinin, Ekin Koç ile rol aldığı dizisinin setine giden Navruz'un, senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı söylenmişti.

    Olayın ardından set çalışanlarının bu durumdan rahatsız olması nedeniyle Turan, sevgilisini sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

    Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti #1

    Fotoğrafları sildiler

    Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve aşkları doludizgin devam ettiği düşünülen çift, sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını silerek ayrılık sinyalleri verdi.

    Öte yandan ikili birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

    Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti #2

    Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti #3


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