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- Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan aşkı bitti
- 17.10.2022 - 16:41
- Güncelleme : 17.10.2022 - 17:01
Magazin dünyasının en gözde çiftinden ayrılık haberi geldi.
Ada Masalı dizisinde başrol oynayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.
Sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte olan fotoğraflarına yer veren çift, hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kıskançlık krizi çıkmıştı
Bir süre önce iki ünlü oyuncunun arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı iddia edilmişti.
Sevgilisinin, Ekin Koç ile rol aldığı dizisinin setine giden Navruz'un, senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı söylenmişti.
Olayın ardından set çalışanlarının bu durumdan rahatsız olması nedeniyle Turan, sevgilisini sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.
Fotoğrafları sildiler
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve aşkları doludizgin devam ettiği düşünülen çift, sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını silerek ayrılık sinyalleri verdi.
Öte yandan ikili birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.