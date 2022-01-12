Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk pozu

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıklarını onaylayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ilk fotoğraf geldi.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka döndü. Bir dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan ilk kez aşk pozu geldi.

FARKLI BOYUT DENEMELERİ TUTTU

Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarına cevap veren ikili, “Güzel bir arkadaşlık kurduk, farklı boyutta denemeye başladık” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyunculardan aşk itirafı sonrası ilk poz geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kare takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.