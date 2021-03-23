Alper Saldıran: Tweet atacağıma kitap yazarım

Çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmadığını söyleyen Alper Saldıran, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

En son 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran, Koşuyolu'nda görüntülendi.

Pandemi döneminin kendisi için verimli geçtiğini söyleyen Saldıran, "Hiç boş durmadım. Bir de senaryo yazdım ürettim. Pandemiyi kendine bırakmadım. Verimli hale çevirdim" dedi.

"15 DAKİKA GİRİYORUM"

Dizi yapımcılarının son dönemde sosyal medyadaki takipçi sayılarına göre oyuncu seçtikleri iddialarına ise Saldıran, "Bu çok saçma. Ben paylaşacağım bir şey varsa paylaşıyorum. Sosyal medyaya 15-20 dakika falan giriyorum.

Bu da tabii etkiliyor takipçi sayısını meselesini... Şimdi bakıyoruz abuk subuk insanlar türedi, bu sosyal medya yüzünden bunların takipçileri var. Böyle tercih ediyorlarsa bence yapımcılar kendileri yanılırlar. Benim için çok bir anlam ifade etmiyor sosyal medya... Ben tweet yazacağıma kitap yazıyorum anlatabildin mi?" dedi.