Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer damga vurdu Bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

ensonhaber.com

Geçen yıl Hollywood'u sarsan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, dün gerçekleşti.

Gece sabaha karşı düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

Ödüller dağıtıldı

Doctor Who dizisi yıldızı Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81 Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.

Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu.

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things