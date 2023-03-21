Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarından çıplak gezdi Amerikalı sinema oyuncusu Amanda Bynes, Los Angeles şehir merkezi yakınlarında çıplak bir şekilde yürürken görüldü.

Dünya ünlü “Seksi Futbolcu” ve “Adı Çıkmış” gibi yapımlarda başrol oynayan Amanda Bynes, daha önce sosyal medyada çıplak pozlarını paylaşınca tepki çekmişti.

Tepkilere cevap veren oyuncu şunları söylemişti:

"Beni deli sanıyorlar"

"İnsanların neden deli olduğumu düşündüğünü anlamıyorum, bunu her duyduğumda çirkin karakterli bir insandan geldiği için ciddiye almıyorum."

Uzun zamandır madde bağımlılığıyla mücadele eden Bynes, hafta sonu sokaklarda çıplak şekilde dolaşırken görüldü.

Oyuncu, 911'i aramadan önce bir sürücüye 'Psikotik bir dönemden geçtiğini' söyledi.

Hastaneye yatırıldı

TMZ'nin bildirdiğine göre Amanda Bynes, 'sokaklarda çıplak ve tek başına dolaşırken' bulunmasının ardından psikiyatrik gözetim altına alındı.