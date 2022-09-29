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    Amber Hear, para peşinde

    Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, ödemesi gereken ücretleri karşılamayı reddeden sigorta şirketlerine karşı yeni bir avukat tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:11
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    Amber Hear, para peşinde

    Johnny Depp ile yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard milyonlarca dolarlık davayı kaybetti.

    Parayı ödememek için büyük bir mücadele gösteren oyuncu önce temyiz sürecinde avukatıyla yollarını ayırdı. Heard'ün eski avukatı "Bu, görevi bir başkasına devretmek için mükemmel bir zaman. Amber'a ve yeni ekibine, başarıya giden yolda ilerlerken tam işbirliği ve yardım edeceğime söz verdim" şeklinde konuştu.

    Tüm bunların ardından Amber Heard, ödemesi gereken milyonlarca dolarlık tazminatı ve mahkeme masraflarını karşılaması için iki sigorta şirketini 'zorlaması' amacıyla bir hukuk ekİbiyle anlaştı.

    Amber Hear, para peşinde #1

    Sigorta şirketleri ödesin istiyor

    Heard'ın masrafları henüz olaylı Virginia davası başlamadan önce bile 8 milyon doların üzerine çıktı. Heard'ün ekibi ise bu ücretlerin sigorta şirketleri olan Travellers Commercial Insurance Company ve New York Marine General Insurance Company tarafından karşılanmasını istiyor.

    Kasıtlı olarak işlenen suçları ödemiyor

    Sigorta şirketleri, Amber Heard'ün masraflarını ödemeyi reddetmişti. Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmedilmesi buna yol açmıştı. California eyaletindeki yasalara göre; sigorta şirketleri, müşterilerinin 'kasıtlı olarak suç işlemesi' durumunda ödeme yapmaktan kaçınabiliyor.

    Amber Hear, para peşinde #2


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