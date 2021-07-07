Heard, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızını, sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi.

Amerikalı oyuncu Amber Heard, nisan ayında taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocuğuna sahip olduğunu açıklamıştı.

Heard, kendisinin ve kızı Oonagh Paige'in yer aldığı videoyu Instagram hesabından paylaştı.

KIZIYLA VİDEO ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, videoya "Bu kızı Los Angeles'tan çıkarabilirsiniz ama Los Angeles'ı bu kızdan çıkaramazsınız" notunu düştü.

Yeşil bir meyve suyunu tattığı görülen Heard, "Kereviz mi?" sorusunu yöneltti.

Amber Heard, kızı Paige için daha önce "Hayatımın geri kalanının başlangıcı." ifadesini kullanmıştı.

Amber Heard, taşıyıcı anneyle doğan bebeğinin görüntüsünü paylaştı ViDEO