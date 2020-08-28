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    Amber Heard’den Türkiye’ye veda

    Eski eşi Johnny Depp ile yıllar sonra iftira davasında karşı karşıya gelen Amber Heard, dava sonrası soluğu Türkiye'de almıştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 08:20
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    Amber Heard’den Türkiye’ye veda

    Johnny Depp ile Londra’da mahkeme salonunda yıllar sonra karşı karşıya geldiği dava bittikten sonra tatil için Türkiye’yi tercih eden Amber Heard, evine döndü.

    Bodrum ile başlayan tatil rotasına İstanbul ve Kapadokya’yı da ekleyen Heard, gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaşmıştı. Heard, son paylaşımyla Türkiye’ye veda etti.

    "TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

    Tatil sırasında çıktığı tekne gezisinden bir fotoğrafını paylaşan Heard, “Hoşça kal demek çok zor. Türkiye’yi çok seviyorum” mesajını yazdı.

    Heard’ün bu pozuna takipçilerinden beğeni yağdı. Bu veda paylaşımıyla Heard, Türkiye tatilini bitirmiş oldu.

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