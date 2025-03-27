Aynı gün operasyona girdiler! Şafak Sezer ile Berdan Mardini birlikte hastaneye yattı

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Türk sinemasının komik adamlarından Şafak Sezer, kalp damarına stent takılması için hastaneye gitti.

Sezer'e yakın arkadaşı Berdan Mardini refakatçi olmak için eşlik etti.

AYNI GÜN OPERASYON

Ancak Şafak Sezer'in operasyonu yapan doktor Mardini’nin de kontrolden geçmesini istedi.

Hürriyet'te yer haberine göre; yapılan kontrollerden sonra Mardini’nin de anjiyo olması gerektiği ortaya çıkınca, ikili aynı gün operasyon geçirdi.

İki ünlü isim, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.