Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

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Kızı için yıllar önce Amerika'ya yerleşen ve bir daha Türkiye'ye dönmeyen Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba'dan haber var.
Ameliyat 8 saat sürdü
Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Durumu stabil
Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Öfkeyli bir halde trafiğe çıktı
İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı belirtildi.
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