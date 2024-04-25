Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber! Trafik kazası geçiren ünlü oyuncu, Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

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Kızı için yıllar önce Amerika'ya yerleşen ve bir daha Türkiye'ye dönmeyen Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba'dan haber var.

Ameliyat 8 saat sürdü

Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Durumu stabil

Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Öfkeyli bir halde trafiğe çıktı

İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı belirtildi.