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    Amerikalı oyuncu Eddie Hassell öldürüldü

    Eddie Hassell, Texas eyaletinin Dallas kentinde hırsızlar tarafından vuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 08:50
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    Amerikalı oyuncu Eddie Hassell öldürüldü

    Amerikalı oyuncu Eddie Hassell, silahla vurularak öldürüldü.

    Kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu.

    KURTARILAMADI

    Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

    OSCAR'A ADAY OLMUŞTU

    1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı. Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.

    Amerikalı oyuncu Eddie Hassell öldürüldü #1

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