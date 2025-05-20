Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin Hürrem Sultan hayranlığı devam ediyor

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Rap şarkıcısı Cardi B, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterini sosyal medyadan paylaşarak mesaj verdi.

HÜRREM'İ ÖRNEK ALIYOR

'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hayranı olduğu bilinen 32 yaşındaki Cardi B, sosyal medyadan yaptığı göndermelerde bile projeyi kullanır oldu.

Ünlü şarkıcı, Hürrem Sultan karakterini, "Tüm masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" notuyla paylaştı.

MERYEM CEVAP VERDİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle büyük üne kavuşan oyuncu Meryem Uzerli de Cardi B'ye yanıt verdi: "Çünkü stratejik planla karışık daha keyifli."