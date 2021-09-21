Amine Gülşe: 5 çocuk sözümüz var

Güzel oyuncu Amine Gülşe, katıldığı bir etkinlikte yaptığı çocuk açıklamasıyla dikkat çekti. Futbolcu Mesut Özil ile evli olan Gülşe, ''5 çocuk sözümüz var'' dedi

Oyuncu Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir düğünle Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu.

Gülşe, son olarak katıldığı bir etkinlikte yaptığı çocuk açıklamasıyla dikkat çekti.

UFUKTA YENİ BİR PROJE YOK

Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını 1 yaşındaki kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

''BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞIYORUM, O DA SÜRPRİZ OLSUN''

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" dedi.

Dijital platformlarda yer almayı istemediğini ifade eden Gülşe, "İçime sinen bir proje olursa düşünürüm ama onun dışında düşünmüyorum" dedi.

''5 ÇOCUK SÖZÜMÜZ VAR''

Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha attı.

Günaydın'da yer alan habere göre; Gülşe, sonrasında "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" dedi.