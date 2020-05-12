Amine Gülşe: Anne olmak hiç kolay değil

Amine Gülşe: Anne olmak hiç kolay değil

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Amine Gülşe ilk ‘Anneler Günü’nü kutladı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Amine Gülşe, Haziran 2019’da evlenmişti. 30 Mart’ta da kızları Eda dünyaya gelmişti.

"BİR MİNİK GÜLÜŞÜNE ÖLÜP BİTMEK"

Amine ilk ‘Anneler Günü’nü önceki gün kutladı. Gülşe, “Anne olmak hiç kolay değilmiş. Her şeyden önce hep yavrusunu düşünmek, onu koruyup kollamak, her gün sevgilere boğmak, bir minik gülüşüne ölüp bitmek varmış” dedi.

"HEP AŞKLA BAKAR"

Annesi Gülter Gülşe’ye de şöyle seslendi: “30 yıldır bıkmadan, usanmadan, oflamadan hep yanımdasın, sana minnettarım. İnşallah Eda da benim sana baktığım gibi bana aşkla bakar.”