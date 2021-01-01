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    Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda'yı gösterdi

    Amine Gülşe - Mesut Özil çifti kızları Eda'nın fotoğrafı ilk kez paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:05
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    Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda'yı gösterdi

    İngiltere'nin Arsenal takımında futbol oynayan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe yeni yılı evlerinde kızlarıyla birlikte kutladılar.

    EDA BEBEK SÜRPRİZİ

    Amine Gülşe-Mesut Özil çifti, yeni yılın saatlerinde süpriz yaparak 9 aylık olan kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

    Ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gelen yorumlarda Eda bebek en çok babasına benzetildi.

    Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda yı gösterdi #1

    Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda yı gösterdi #2

    Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda yı gösterdi #3

    Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda yı gösterdi #4

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