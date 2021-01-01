- Haberler
- Magazin Haberleri
- Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda'yı gösterdi
Amine Gülşe ile Mesut Özil kızları Eda'yı gösterdi
Amine Gülşe - Mesut Özil çifti kızları Eda'nın fotoğrafı ilk kez paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 07:34
- Güncelleme : 01.01.2021 - 10:05
İngiltere'nin Arsenal takımında futbol oynayan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe yeni yılı evlerinde kızlarıyla birlikte kutladılar.
EDA BEBEK SÜRPRİZİ
Amine Gülşe-Mesut Özil çifti, yeni yılın saatlerinde süpriz yaparak 9 aylık olan kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
Ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gelen yorumlarda Eda bebek en çok babasına benzetildi.