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    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük

    2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin, 2019 yılında evlendiği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile İstanbul'da yaşama hayali gerçek oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:33
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    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük

    Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere eşi Amine Gülşe ve kızıyla birlikte Londra'dan Türkiye'ye dönüş yaptı.

    Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olan Amine Gülşe, duygularını şöyle ifade etti:

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    "Çok mutluyuz. Ülkemize döndük, şükürler olsun. Fenerbahçe zaten Mesut'un çok sevdiği bir kulüp. Gururluyuz. Hepimiz için hayırlısı olsun..."

    TRANSFERDE AMİNE ETKİSİ

    Özil’in Türkiye tercihinde, eşi Gülşe’nin çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşama isteği transferin etkenlerinden biriydi.

    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük #1

    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük #2

    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük #3

    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük #4

    Amine Gülşe: Şükürler olsun ülkemize döndük #5,

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