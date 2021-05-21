Amine Gülşe ve Mesut Özil'in servet değerinde saatleri

Futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe’nin verdikleri pozdaki kollarındaki saatler dudak uçuklattı. İkilinin gösterişli saatlerinin değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, önceki gün eşi Amine Gülşe ile Çeşme'deki evlerinden mutluluk pozu verdi.

Fotoğrafta ikilinin kolundaki saatler ise gözden kaçmadı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL olan saatiyle pahalı saatler takan birçok Türk ismi solladı.

İKİ SAATİN TOPLAM DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi.

600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu.

28 yaşındaki Gülşe'nin Richard Mille saatinin fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL.

ONİKS VE ELMAS TAŞLARLA SÜSLÜ

Amine Gülşe'nin RM 07-01 model saati, oniks ve elmas taşlarla süslü.

18 ayar altın kasaya sahip saatin camı safir kristal. Yine 18 ayar altın tokası bulunan saat, Richard Mille tutkunu kadınlar tarafından rağbet görüyor.