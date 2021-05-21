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- Amine Gülşe ve Mesut Özil'in servet değerinde saatleri
Amine Gülşe ve Mesut Özil'in servet değerinde saatleri
- Haber Merkezi
- 21.05.2021 - 16:08
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, önceki gün eşi Amine Gülşe ile Çeşme'deki evlerinden mutluluk pozu verdi.
Fotoğrafta ikilinin kolundaki saatler ise gözden kaçmadı.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL olan saatiyle pahalı saatler takan birçok Türk ismi solladı.
İKİ SAATİN TOPLAM DEĞERİ 10 MİLYON LİRA
Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi.
600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu.
28 yaşındaki Gülşe'nin Richard Mille saatinin fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL.
ONİKS VE ELMAS TAŞLARLA SÜSLÜ
Amine Gülşe'nin RM 07-01 model saati, oniks ve elmas taşlarla süslü.
18 ayar altın kasaya sahip saatin camı safir kristal. Yine 18 ayar altın tokası bulunan saat, Richard Mille tutkunu kadınlar tarafından rağbet görüyor.