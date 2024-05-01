Amine Gülşe'den doğum günü pozu geldi Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı ve o anları da sosyal medyadan paylaştı.

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Yaptığı sporlarla gündeme gelen Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, yeni yaşını kutladı.

31 yaşına giren güzel isim, sosyal medya hesabından ailesiyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

Amine Gülşe, doğum günü fotoğraflarını; "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" mesajıyla paylaştı.

Mesut'tan aşk dolu paylaşım

Mesut Özil ise "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" dedi.