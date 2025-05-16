Ana de Armas, Tom Cruise ile olan ilişkisini doğruladı

Haber Merkezi

Hollywood bu aşk iddiasıyla yıkılıyordu....

Beklenen açıklama geldi.

Hollywood yıldızı Ana de Armas, katıldığı televizyon programında 62 yaşındaki Tom Cruise ile ilgili sessizliğini bozdu.

İLİŞKİ İDDİALARINI DOĞRULADI

Good Morning America programında konuşan 37 yaşındaki güzel, Tom Cruise ile ilgili sorulara cevap verdi.

14 Şubat'ta ilk kez beraber görüntülendiği aktör ile ilişkisini doğrulayan Ana de Armas, "Birlikte birçok şey üzerinde çalışıyoruz." dedi.

25 YAŞ FARK VAR

Kübalı oyuncu Ana 37, Tom ise 62 yaşında.

İkili arasında 25 yaş fark var.

İLK KIVILCIM SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE

İkilinin adı ilk kez, Sevgililer Günü'nden hemen önce Londra'da baş başa yedikleri akşam yemeğiyle anılmaya başlandı.

Ardından Ana'nın, Cruise'un özel helikopterinde seyahat ederken görüntülenmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, ikilinin nisan ayında Londra'ya birlikte uçarken "çok keyifli" göründüklerini aktardı.