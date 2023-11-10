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Angelina Jolie ile başrol oynayan Haluk Bilginer'in yeni imajı şaşırttı

Angelina Jolie ile başrol oynayan Haluk Bilginer'in yeni imajı şaşırttı Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile partner olmuş ve bir Hollywood filminde başrolde yer almıştı. Önceki gün AVM'de görüntülenen Bilginer, değişimiyle herkesi şaşırttı.