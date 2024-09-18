Angelina Jolie oğlu için seferber oldu Angelina Jolie'nin, geçtiğimiz aylarda kaza geçiren oğlu Pax için plastik cerrah arayışında olduğu öğrenildi.

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Ünlü yıldız Angelina Jolie, şu sıralar plastik cerrah arayışında...

Jolie'nin "sorunlu" olarak nitelendirilen 20 yaşındaki oğlu Pax, geçtiğimiz aylarda ciddi bir kaza geçirdi ve hastanelik oldu.

Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, taburcu edildi ancak yüzünde izler kaldı.

İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

Pax, taburcu olduktan sonra annesine yeni filminin galasında eşlik etti. Annesini, bu özel gününde yalnız bırakmayan Pax'in alnındaki yara izi dikkatlerden kaçmadı.

20 yaşındaki Pax, etkinlikte güneş gözlüğü taktı ancak alnındaki kırmızı yara izi kameraların dikkatinden kaçmadı.

Daily Mail'in haberine göre, Jolie, oğlunun alnındaki yara izi için doktor arayışında.

"ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Kaynaklar, "Angelina, Pax'ın yüzündeki korkunç yara izinin geçmesi her şeyi yapmaya hazır. Bu yüzden Los Angeles'taki en iyi plastik cerrahlardan biriyle görüşüyor. Çok ilgili bir anne ve çocukları için elinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi.