Angelina Jolie oyunculuğa nasıl başladığını anlattı

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Oyunculuğu, anneliği ve Brad Pitt ile yaşadığı çekişeli boşanma süreçleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Angelina Jolie, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlattı.

Aslında hiçbir zaman oyuncu olmak istemediğini belirten 49 yaşındaki Jolie, bu kariyere adım atmasında annesinin büyük bir rol oynadığından bahsetti

"OYUNCU OLMAMI ANNEM İSTİYORDU"

Aslında oyuncu olmanın annesinin gerçekleştiremediği bir hayali olduğunu itiraf eden Jolie, "Annem oyuncu olmak istiyordu ancak 25 yaşına geldiğinde iki çocuğu vardı ve boşanmıştı. Yalnızca anneliğe odaklanmaya karar verdi. Bunun bir fedakarlık olduğunu hissettirmedi. Evde bize annelik yapmayı severdi. Ama gerçekten bir oyuncu olmamı istiyordu." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ONA BİR EV ALMAK İSTEDİM"

"Oyuncu olmaya karar verdiğim anı hatırlamıyorum. Annemi mutlu ettiğini hatırlıyorum sadece" diyen Jolie, "Annem menajerimdi ve biz bir ekiptik. Ona her zaman bir ev almak istedim ve faturaları ödemeye başladım. Annem öldüğünde, oyuncu olmak benim için daha zordu çünkü kariyerimin ne kadarının onun için olduğunu fark ettim." diye konuştu.

"GİZLİ YETENEĞİM UÇAK UÇURMAK"

Şimdi 6 çocuk annesi olan Jolie, çocuklarının kendi tutkularını bulmalarına izin vermeye odaklanmış durumda.

"Gizli yeteneğinin" uçak uçurabilmesi olduğunu belirten Jolie "İnsanların sevdikleri bir şeyi bulamamaları beni daha çok endişelendiriyor. Bence bu daha tehlikeli, hayatta risk almadan bu kadar çekingen bir şekilde hareket etmek..." ifadelerini kullandı.

"Tutkuyla uyanmıyorsunuz. Bence bu daha korkutucu. Çocuklarımın, denemelerini ve başarısız olmalarını tercih ederim." diyerek çocuklarını her konuda desteklediğini ifade etti.