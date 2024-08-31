Angelina Jolie, uğradığı ihanetlerden bahsetti Boşanmasına dair konuşan ve insanlarla yakın ilişki kuramadığından bahseden Angelina Jolie,"Belki de çok fazla ihanete uğramış biri olduğum içindir" dedi.

Haber Merkezi

Yeni filmi "Maria" ile Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasıyla ilgili konuştu.

The Hollywood Reporter'a konuşan Jolie, yaptığı açıklamada birçok kez ihanete uğradığından da bahsetti.

Ünlü oyuncuya, sabahın 3'ünde arayabileceği yakın arkadaşları olup olmadığı da soruldu. Oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"BENİM BÖYLE İLİŞKİLERİM YOK"

Benim gerçekten böyle ilişkilerim yok. Belki de ebeveynini genç yaşta kaybetmekle ilgilidir. Belki de çok çalışıyorum. Belki de çok fazla ihanete uğramış biri olmamla ilgilidir.



Omzumu yaslayabileceğim sıcak, yakın arkadaşlarım yok. Ama birkaç tane var ve birkaçı yeterli. Loung (Kamboçyalı Amerikalı insan hakları aktivisti) en yakın arkadaşlarımdan biri.

"ANNEM BANA ÇOK YAKINDI"